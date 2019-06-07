В Ростове на укрепление склонов ручья выделят свыше 65 миллионов рублей



В Донской столице администрация города планирует потратить 65,4 миллионов рублей на укрепление склонов ручья Безымянного в Октябрьском районе города. Заказчик – управление благоустройства. Конкурс на поиск и выбор подрядной организации опубликован на сайте госзакупок.



По проекту компания, которая возьмется за работу, должна специальными конструкциями оснастить берег ручья, расположенного в частном секторе на пересечении улиц Павлодарской и Тоннельной. Согласно технической документации, для этого подрядчик по всей площади водоема установит систему водоотведения, чтобы избежать сползания откосов.







Кроме этого, компания займется масштабным благоустройством территории. На площади 4 230 квадратных метров должен появиться зеленый газон.



Стоит отметить, что финансирование рассчитано на два года - до 2020 года. На данный момент идет сбор заявок на участие в конкурсе. Электронный аукцион пройдет 1 июля, после чего определится компания, которая возьмется за работу.