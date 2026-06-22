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В Ростове на три ночи закроют железнодорожный переезд на улице Нансена

В Ростове на три ночи закроют железнодорожный переезд на улице Нансена

Водителей Ростова-на-Дону предупреждают о предстоящих неудобствах. В период с 26 по 29 июня будет временно перекрыто движение через железнодорожный переезд на улице Нансена (северная). Информацию об этом распространила администрация города.

Причиной временного закрытия переезда, расположенного в районе дома № 3 по площади Страны Советов, являются неотложные аварийные работы.

Ограничения будут действовать в ночное время:

С 20:00 26 июня по 07:00 27 июня 2026 года.
С 20:00 27 июня по 07:00 28 июня 2026 года.
С 20:00 28 июня по 07:00 29 июня 2026 года.

В связи с этим ростовчане не смогут воспользоваться данным участком дороги в указанные часы. Автовладельцам рекомендуется заблаговременно продумать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек. Возможно увеличение транспортной нагрузки на объездных дорогах.
Фото: Donday
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