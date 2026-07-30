В Ростове на территории БСМП высадят деревья за два миллиона рублей

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В Ростове на территории больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП-2) планируется высадка деревьев. Стоимость проекта составляет два миллиона рублей. Об этом стало известно из данных на сайте госзакупок.Заказчиком выступает сама больница. Финансирование осуществляется за счёт средств учреждения. Определение подрядчика запланировано на 11 августа.Согласно техническому заданию подрядчик должен высадить 55 клёнов, 21 липу, 11 дубов и 10 сосен. Работы будут проводиться в два этапа: с 1 сентября по 31 октября и с 1 по 30 ноября.К закупке предъявляются особые требования: саженцы должны быть из питомника и иметь сертификат. На растениях не должно быть признаков вирусных, грибных или бактериальных заболеваний, вредителей, следов использования ядохимикатов. Корни должны быть здоровыми, эластичными и нормально развитыми. Ствол и ветви не должны иметь повреждений.Напомним, что 25 июля в Ростовской области прошёл мощный ураган, который повалил более 2 000 деревьев. В донской столице больше всего деревьев было повалено в парках культуры и отдыха, а также в Ростовском зоопарке. Власти Ростова пообещали высадить 200 деревьев в день осеннего древонасаждения.