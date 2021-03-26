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В Ростове на Страны Советов загорелся тепловоз

В Ростове на Страны Советов загорелся тепловоз

В Ростове на улице Страны Советов загорелся тепловоз. Происшествие случилось 29 марта около 9:30.
Очевидцы увидели как из тепловоза марки ТГМ23В начал валить темный едкий дым. Люди сразу же вызвали пожарных. Огонь охватил площадь десять квадратных метров и полыхал почти пол часа. Как только приехали спасатели, то им удалось справится с огнем примерно за десять минут. К счастью, в момент возгорания ряжом никого не было, поэтому никто не пострадал.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области для ликвидации огня привлекались 13 человек личного состава и четыре единицы техники- сообщили в

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