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В Ростове на Стачки неизвестные спустили машину по лестнице: видео

В Ростове на Стачки неизвестные спустили машину по лестнице: видео
На Западном в Ростове неизвестные спустили по лестнице автомобиль. Видео с места «выгуливания» транспорта очевидцы опубликовали в соцсетях 16 февраля.

На кадрах видно, как машина медленно съезжает по ступенькам одной из лестниц на проспекте Стачки. Позади авто стоят четверо человек, наблюдая, как транспорт аккуратно скатывается. Подъехав к проезжей части, водитель резко набрал скорость и выехал на дорогу, свернув на ближайшую полосу. Вероятно, приятели решили таким образом развлечься.

Видеоролик вызвал у пользователей соцсетей неоднозначные чувства. Некоторые из них оценили развлечение: «Решили выгулять», «Навигатор так повел», - написали они. Другие же восприняли это с осуждением, обвинив таких автомобилистов в авариях и разбитых лестницах.
Фото: инстаграм rostov_roads.
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