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В Ростове на Шолохова из-за падения опоры ЛЭП и дерева образовалась пробка

В Ростове на Шолохова из-за падения опоры ЛЭП и дерева образовалась пробка
В Ростове на Шолохова 13 декабря образовался затор из-за падения опоры ЛЭП и дерева. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Днем 13 декабря водители встряли в пробку на проспекте Шолохова. Причиной тому стало падение опоры ЛЭП и дерева. Речь идет об участке дороги от дома №235 до пересечения с улицей Зеленой. Дорожный затор составляет 2,5 километра.

На кадрах видно, что столб и растение упали прямо на электропровода. Участок оградили предупредительными шашками. Не исключено, что на территории могут пострадать водители.

Пока автомобилистам следует искать объездные пути и рассчитывать время поездки при выезде из дома.
Фото: СоцСети/Яндекс.Карты
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