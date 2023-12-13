В Ростове на Шолохова из-за падения опоры ЛЭП и дерева образовалась пробка

Фото: СоцСети/Яндекс.Карты

В Ростове на Шолохова 13 декабря образовался затор из-за падения опоры ЛЭП и дерева. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.Днем 13 декабря водители встряли в пробку на проспекте Шолохова. Причиной тому стало падение опоры ЛЭП и дерева. Речь идет об участке дороги от дома №235 до пересечения с улицей Зеленой. Дорожный затор составляет 2,5 километра.На кадрах видно, что столб и растение упали прямо на электропровода. Участок оградили предупредительными шашками. Не исключено, что на территории могут пострадать водители.Пока автомобилистам следует искать объездные пути и рассчитывать время поездки при выезде из дома.