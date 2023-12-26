В Ростове на Северном заискрили оборвавшиеся провода ЛЭП

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В Ростове на Северном оборвавшиеся провода ЛЭП заискрили. Очевидцы опубликовали кадры коммунальной аварии в соцсетях 26 декабря.По словам местных жителей, провода оборвало на пересечении 1-го Кольского переулка и улицы Краснодонской, 26а. На снимках видно, что искры летят на тротуары и в соседние дворы. Не исключено, что на участке могут пострадать пешеходы.- Провода горели минут 20, на земле лежат огрызки раскаленных проводов. Пятый день невозможно никуда дозвониться, - добавили горожане.Некоторые жители стали жаловаться, что из-за коммунальной аварии в некоторых домах отключили электричество. Так, перебои случились в переулке Автосборочном и на улице Тибетской. Сотни горожан почти неделю сидят без света. Им остается надеяться, что электроснабжение восстановят к новогодним праздникам.Напомним, в середине ноября на Ростов и область обрушилась непогода. Сильный ветер в сочетании с гололедом и мокрым дождем оборвали несколько ЛЭП. Из-за непогоды тысячи жителей остались без света. Власти региона даже приняли решение открыть пункты обогрева для тех, кто остался без тепла и света в своих домах.