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В Ростове на рынок «Темерник» снова нагрянули с проверкой силовики

В Ростове на рынок «Темерник» снова нагрянули с проверкой силовики
В Ростове на рынок «Темерник» снова нагрянули с проверкой силовики. По данным регионального ГУ МВД, в результате рейда было выявлено тысячи единиц товаров с признаками контрафактности.

На продаваемой одежде и обуви незаконно нанесены товарные знаки известных мировых брендов. В результате товары изъяли.
В действиях предпринимателей усматриваются признаки административной ответственности по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», добавили в ведомстве.

Напомним, что на крупной торговой точке на Лелюшенко действовали шесть рынков. В начале 2026-го закрыли два: «Белый Темер» и «Первый Темер». Причиной стало нехваткой документов по санпину. Позже оказалось, что территория одного из рынков не предназначена для торговли.

Разбирательства до сих пор идут.
Фото: Дондей
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