В Ростове на Рождество выпадет мокрый снег

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В Ростове-на-Дону на Рождество ожидается мокрый снег. Актуальный прогноз на 6 и 7 января сообщили специалисты Гидрометцентра.В субботу небо будет облачным, однако осадков не предвидится. Днем температура воздуха достигнет +4 градусов, а к вечеру похолодает до 0 градусов.На следующий день погода ухудшится. Днем столбики термометров достигнут +8 градусов, а вечером похолодает до -4 градусов.Напомним, накануне водителей Ростовской области предупредили об опасностях на дороге. До конца суток 6 января ожидается мокрый снег. Из-за неблагоприятного погодного явления риск попасть в серьезное ДТП значительно возрастает.