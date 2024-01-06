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В Ростове на Рождество выпадет мокрый снег

В Ростове на Рождество выпадет мокрый снег
В Ростове-на-Дону на Рождество ожидается мокрый снег. Актуальный прогноз на 6 и 7 января сообщили специалисты Гидрометцентра.

В субботу небо будет облачным, однако осадков не предвидится. Днем температура воздуха достигнет +4 градусов, а к вечеру похолодает до 0 градусов.

На следующий день погода ухудшится. Днем столбики термометров достигнут +8 градусов, а вечером похолодает до -4 градусов.

Напомним, накануне водителей Ростовской области предупредили об опасностях на дороге. До конца суток 6 января ожидается мокрый снег. Из-за неблагоприятного погодного явления риск попасть в серьезное ДТП значительно возрастает.
Фото: Rostov.ru
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