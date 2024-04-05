В Ростове на Пушкинской водитель грузовика снес светофор и скрылся

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В центре Ростова-на-Дону водитель грузовика снес светофор и скрылся с места ДТП. Об этом горожане сообщили 4 апреля в соцсетях.Авария произошла на пересечении улицы Пушкинской и переулка Островского. Неизвестный за рулем грузовика на полном ходу протаранил светофор. После случившегося он скрылся с места. В результате ДТП оказались повреждены линии электропередачи, а также транспортные и дорожные светофоры.По информации городской администрации, восстановительные работы уже проводят. Не исключено, что в некоторых домах может пропасть электричество.