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В Ростове на проспекте Шолохова установили новую дорожную камеру

В Ростове на проспекте Шолохова установили новую дорожную камеру

Автомобилисты Ростова-на-Дону заметили новый комплекс фото- и видеофиксации на проспекте Шолохова, в районе дома № 244. Теперь движение на этом участке контролируется сразу в обоих направлениях.

Появление очередной камеры вызвало активное обсуждение среди водителей. Многие с иронией отметили, что раньше этот отрезок дороги считался одним из немногих мест, где можно было безопасно набрать скорость.

«Надеюсь, ее еще не включили. Иначе скоро своими штрафами оплачу новый асфальт», — шутят пользователи в соцсетях.

Другие считают, что после того, как автомобилисты привыкли к обновленной дороге и комфортному движению, на участке решили усилить контроль.

При этом официальной информации о том, введен ли новый комплекс в эксплуатацию, пока не поступало.

Согласно планам властей, до конца 2026 года на дорогах Ростовской области количество таких камер увеличится до 400.

Новые комплексы способны выявлять не только превышение скорости, но и нарушение требований дорожных знаков и разметки, использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, а также движение с выключенными фарами.
Фото: Дондей.
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