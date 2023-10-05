В Ростове на проект реставрации Кумженского мемориала выделят 1,5 миллиона рублей

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В Ростове ищут подрядчика для подготовки проекта реставрации мемориального комплекса «Кумженская роща». Информация об этом появилась на сайте госзакупок 4 октября.От подрядчика требуется исследовать рельеф, подготовить историко-библиографическую справку и эскизный проект работ, в том числе рассчитать стоимость и учесть все нюансы при реставрации.На подготовку проекта из бюджета Ростова готовы выделить 1,5 миллиона рублей. Работы необходимо завершить к 15 декабря 2023 года.Кумженский мемориал расположен в Железнодорожном районе города, где река Мертвый Донец впадает в Дон. Его установили в 1983 году в память о бойцах Красной армии, погибших при освобождении города в 1941 и 1943 годах. Комплекс состоит из братской могилы и мемориалов: пяти пилонов, четырех стел Славы, монумента «Штурм» и памятных плит, на которых высечены названия боевых частей.«Штурм» представляет собой скульптуру на гранитном постаменте: солдаты идут в атаку, а над ними возвышается металлическая стрела. Этот элемент указывает направление главного удара советских войск. Среди атакующих изображены реальные лица освободителей города. Это политрук 1 151-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й армии Александра Нозадзе, командир роты лейтенант Владимир Миловидов и командир пулеметной роты младший лейтенант Алексей Филиппов.Именно рядом со «Штурмом» покоятся герои ВОВ в братской могиле. Их имена выбиты на мемориальной плите из черного гранита.