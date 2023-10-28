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В Ростове на подземной парковке сгорели люксовые «Порше» и «БМВ»

В Ростове на подземной парковке сгорели люксовые «Порше» и «БМВ»
Две дорогостоящие иномарки сгорели в центре Ростова-на-Дону. Происшествие случилось вечером 28 октября в многоэтажке на улице Города Волос.

Предварительно около 22 часов на подземной парковке загорелся «Порше». Спустя считанные минуты пламя охватило и рядом стоящую «БМВ». Спасатели почти час тушили возгорание.

Из людей никто не пострадал, а вот люксовые иномарки стоимостью более двух миллионов рублей придется чинить за большие деньги.
Фото: Ростов ру.
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