Фото: DonDay

В Ростове на отлов и содержание бездомных собак будет выделено почти 5 миллионов рублей. Об этом стало известно из данных на сайте госзакупок.«Городской центр управления численностью безнадзорных животных» выступает заказчиком. Контракт должен быть выполнен с момента его заключения до 31 декабря.Подрядчику необходимо будет обеспечить уход за 16 200 собаками: кормить и поить их, убирать вольеры и проводить дезинфекцию. На одного рабочего приходится 70 собак.Кроме того, в обязанности подрядчика входит осмотр животных и мест их содержания, а также соблюдение специального графика кормления в зависимости от времени года.Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят более 19 миллионов рублей на вакцину от бешенства для диких животных.Закупить планируют 240,7 тысячи доз (не менее 100 доз в одной упаковке). Срок поставки товара — с 21 по 30 сентября 2026 года. Поставить вакцины должны в Азовский, Аксайский, Зерноградский, Волгодонской, Зимовниковский, Ремонтненский, Семикаракорский районы и Шахты.