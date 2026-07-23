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В Ростове на отлов и содержание бездомных собак будет выделено почти 5 миллионов рублей

В Ростове на отлов и содержание бездомных собак будет выделено почти 5 миллионов рублей

В Ростове на отлов и содержание бездомных собак будет выделено почти 5 миллионов рублей. Об этом стало известно из данных на сайте госзакупок.

«Городской центр управления численностью безнадзорных животных» выступает заказчиком. Контракт должен быть выполнен с момента его заключения до 31 декабря.

Подрядчику необходимо будет обеспечить уход за 16 200 собаками: кормить и поить их, убирать вольеры и проводить дезинфекцию. На одного рабочего приходится 70 собак.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит осмотр животных и мест их содержания, а также соблюдение специального графика кормления в зависимости от времени года.

Ранее стало известно, что в Ростовской области потратят более 19 миллионов рублей на вакцину от бешенства для диких животных.

Закупить планируют 240,7 тысячи доз (не менее 100 доз в одной упаковке). Срок поставки товара — с 21 по 30 сентября 2026 года. Поставить вакцины должны в Азовский, Аксайский, Зерноградский, Волгодонской, Зимовниковский, Ремонтненский, Семикаракорский районы и Шахты.
Фото: DonDay
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