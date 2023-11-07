В Ростове на Орбитальной снова затопило дорогу из-за прорыва

Фото: соцсети (Это Ростов).

В Ростове на улице Орбитальной снова забил коммунальный фонтан. Авария случилась около десяти часов 7 ноября.Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях. На кадрах видно, что из-за прорыва канализации дорога превратилась в реку. Вода продолжает поступать из-за коммунального фонтана.Как сообщили в городском водоканале, ремонтная бригада уже выехала на место коммунальной аварии.Добавим, что многострадальную Орбитальную каждый раз затапливает после дождей и коммунальных аварий. Плохая канализационная система и отсутствие нормальных ливневок каждый раз превращают ростовскую улицу в маленькую Венецию.