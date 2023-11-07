Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Орбитальной снова затопило дорогу из-за прорыва

В Ростове на Орбитальной снова затопило дорогу из-за прорыва
В Ростове на улице Орбитальной снова забил коммунальный фонтан. Авария случилась около десяти часов 7 ноября.

Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях. На кадрах видно, что из-за прорыва канализации дорога превратилась в реку. Вода продолжает поступать из-за коммунального фонтана.

Как сообщили в городском водоканале, ремонтная бригада уже выехала на место коммунальной аварии.

Добавим, что многострадальную Орбитальную каждый раз затапливает после дождей и коммунальных аварий. Плохая канализационная система и отсутствие нормальных ливневок каждый раз превращают ростовскую улицу в маленькую Венецию.
Фото: соцсети (Это Ростов).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.