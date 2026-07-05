В Ростове на новой рабочей неделе запланированы массовые отключения света

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В Ростове на новой рабочей неделе пройдут массовые отключения электроэнергии. Актуальный график опубликован на сайте «Донэнерго».В понедельник, 6 июля, с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: Тельмана, 100, 102; Кировский, 65-67, 96-106; Красноармейская, 107-125; Города Волос, 79-97; Антенная, 8-24, 15-17; Нахичеванский, 75-89; Журавлева, 160-178; Катаева, 316-356, 357-403; Крепостной, 153-171, 142-162; Варфоломеева, 273-311, 314-350; Черепахина, 313-361, 286-328; Текучева, 191, 199А, 302-340.В этот же день с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам: Сортовой, 2-50, 1-45; Снеговой, 2-40, 29-73; Петрозаводская, 136; Искусственная, 18-28, 25-45; Н. Нольная, 7-15, 32-56; 1-я Линия, 31-77, 40-68; 3-я Линия, 35-71, 34-60; 5-я Линия, 31-57, 26-56; 1-я Пролетарская, 83-97, 78-102; Мясникова, 102-108; Ленина, 59-69; Шеболдаева, 6/1, 13, 15, 15А; Павлодарская, 124-196, 187-211; Освобождения, 174-196; Безымянная Балка, 242-382; М. Нагибина, 19; Набережная, 215-295; Аэроклубовский, 1-3, 2-6ж; Днепровский, 110/15; Вятская, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57; Амбулаторная, 95-115; Деревянко, 44, 11-27, 18-28; Демьяна Бедного, 26-32; Подгорная, 1-39, 2-20; Саперный Спуск, 31-51, 50-54.С 6 по 7 июля с 6:00 до 16:00 свет отключат по адресам: Кадровая, 1-33, 2-34; Новгородская, 1-25, 2-30; Горсоветская, 35-41.С 6 по 10 июля с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: Усадебная; 2-я Усадебная; 3-я Усадебная; Панорамная; 2-й Монетный; Радищева, 13-71, 18-68; 2-я Комбайновская, 1-25, 2-42; Соединяющая, 1-13, 2-22; Коммунальная, 1-25, 2-28; Просвещения, 23-27, 18-42; Червоноармейская, 3-23, 6-22; Пожарный, 1-19, 2-18; Кецховели, 1-31, 2-24; Горийский, 1-15, 2-50; Веры Пановой, 3-11; 26 Июня, 107-127; Брянская, 1-13, 2-12; Сочинский, 1-13, 2-12; Туапсинский, 1-11, 35, 2-58; 2-я Грамши, 100-128; Онежская, 1-19, 2-16; Печорская, 133-149, 118-132; Двинская, 53-69, 80-94; 26 Июня, 149-163, 148-162; Волжская, 151-165, 160-174; Можайская, 77-111; 6-я Линия, 7, 9; 8-я Линия, 1-11, 2-20; 10-я Линия, 1-15, 2-16; Майская, 30-42; Советская, 31-39.Во вторник, 7 июля, с 9:00 до 17:00 без света останутся жители по адресам: Вселенная, 1-23, 2-36; Галактическая, 1-25, 2-30; Венеры, 6/7, 5-17; Космическая, 3/1; Джордано Бруно; Гершеля; Астрономический; Кратерный; Небесный; Оптический, 7; Атмосферный, 4, 8, 7, 17; Зодиакальный; Урана, 3, 5, 7; Красноармейская, 132, 142-146; Соборный, 35, 48-50; М. Горького, 117/40; Мезенский, 1-27; Охотский, 1-31, 2-38; Украинская, 151-175; Синегорский; Самбекский; Сахалинский, 1-39, 2-38; Алтайская, 30-36, 29-35; Белорусская, 184-196, 203-215; Танаисский, 6-12, 3-7; Тузлов, 4-8, 3-7; Покровский, 2-8, 1-11; Чертковский, 1-11, 2-18; Хасанская, 1-35, 2-24; Монгольская, 1-21, 2-18; Экономическая, 1-3, 2-4; Мелитопольская, 3/17; Герасименко, 6/2, 8; Погодина, 5А, 7, 9; гимназия № 25 на Погодина, 5А.С 8:00 до 12:00 электричество отключат по адресам: Суворова, 32, 36, 55, 59, 61, 63, 65, 69/4.С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: Лермонтовская, 227-229; Малюгиной, 239-251, 238-272, 276-279, 278, 147/251/147; Филимоновская, 263-275, 220-230, 232, 281; Журавлева, 139-151, 158-160, 150/274; Крепостной, 139, 141/280, 147-151; Лермонтовская, 190; Мезенский, 1-27; Охотский, 1-31, 2-38; Украинская, 151-175; Синегорский; Самбекский; Сахалинский, 1-39, 2-38; Алтайская, 30-36, 29-35; Белорусская, 184-196, 203-215; Танаисский, 6-12, 3-7; Тузлов, 4-8, 3-7; Покровский, 2-8, 1-11; Чертковский, 1-11, 2-18; Хасанская, 1-35, 2-24; Монгольская, 1-21, 2-18; Экономическая, 1-3, 2-4; Мелитопольская, 3/17; Герасименко, 6/2, 8; Погодина, 5А, 7, 9; гимназия № 25 на Погодина, 5А.В среду, 8 июля, с 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: Герасименко, 2, 4, 6, 6/1; Погодина, 3а, 5/Б; Ашхабадский, 1, 6/2; Вселенная, 1-23, 2-36; Галактическая, 1-25, 2-30; Венеры, 6/7; Космическая, 3/1; Джордано Бруно; Гершеля; Астрономический; Кратерный; Небесный; Оптический 7; Атмосферный, 4, 8, 7, 17; Зодиакальный; Ньютона; Канта; Плутона; Юпитера; Кручинина, 4-58, 1-59; Рыбный, 30, 34-44, 21-29; Вагулевского, 126; Красноармейская, 132, 142-146; Соборный, 35, 48-50; М. Горького, 117/40.С 8 по 9 июля с 15:00 до 9:00, с отключением на ночь, света не будет по адресам: 40 лет Победы, 95, 97, 101, 111.С 8 по 9 июля с 9:00 до 16:00, с включением на ночь, электроэнергии не будет по адресам: Геленджикский, 16-34, 15-35; Новороссийский, 31-33; Вяземцева, 35-57, 56.В четверг, 9 июля, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: Еременко, 58/9, 60/6, 60/9, 60/10; Михаила Пуговкина; Сорокина; Бушнова; Шолохова-Синявского; Прокофьева; Сурикова; Мусоргского; Балаева; Шостаковича; Крамского; Поленова; Третьякова; Левитана; Хачатуряна; садовое товарищество «Космос»; садовое товарищество «Луч»; Природная; Верхняя; Средняя; Элитная; садовое товарищество «Темерник».С 9 по 10 июля с 9:00 до 17:00, с включением на ночь, электричества не будет по адресам: 21-я Линия, 2, 8/7; 23-я Линия, 6; Закруткина, 2/2; площадь Свободы, 2/1.В пятницу, 10 июля, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: Пухляковская, 1-15, 2-20; Атарбекова, 1-19, 2-18; Южная; 5-я Опрятная; Сумский; 1-й и 2-й Индивидуальный; Еременко, 58/9, 60/6, 60/9, 60/10.Также 10 июля с 9:00 до 16:00 электроэнергии не будет по адресам: Горсоветская, 1-35; Пулковская, 1-25, 2-26; Сквозная, 1-27, 2-26; Гранитная, 1-25, 2-28; Дзержинского, 1.Временные отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования.