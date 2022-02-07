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В Ростове на несколько часов задерживается вылет самолета в Узбекистан

В Ростове на несколько часов задерживается вылет самолета в Узбекистан
В донской столице задерживается вылет самолета в Узбекистан. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Платова.

Воздушное судно HY-9648 авиакомпании Uzbekistan airways должно было отправиться из Платова 9 февраля в 10:20 и прибыть в Ташкент в 15:50. Однако по неизвестной причине рейс был задержан на несколько часов. Предварительно вылет запланирован на 12:30.

Что стало причиной задержки самолета, неизвестно. Пассажиры ждут в зале ожидания и нервничают из-за того, что опаздывают на стыковочные рейсы.
Фото: yandex.ru
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