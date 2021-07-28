В Ростове на мосту Малиновского возобновили движение автомобилей

В Ростове открыт мост на улице Малиновского. Две полосы стали доступны для легковушек 30 июля.На мосту есть красная разметка и небольшая обочина примерно в 1,5 метра. Движение свободное. В пиковые часы с 7:00 до 8:00 пробок не было, кроме небольших заторов на въезде.С обеих сторон зачем-то закрыли дорогу к выезду с моста. А на оставшемся пути, ведущем к въезду на мост, добавили встречную полосу. То есть из трёх полос на въезд мост потерял одну полосу, а из трёх на выезд - две.Сейчас эти участки дороги никак не используются. Скорее всего они закрыты, потому что нужны строителям для расширения дороги по мосту.Вокруг моста и перед ним разбросан строительный мусор и кучи гравия, камней и других материалов. Со стороны ближе к центру и вовсе валяется провод электросети вместе с столбами. Он не выглядит безопасным, поэтому прохожие обходят пешеходную дорожку и идут по гравию. Вообще ходить через мост довольно опасно. По дороге есть открытые люки, а за обочиной идёт довольно крутой обрыв.Также с обеих сторон въезда на мост дежурят сотрудники полиции, при необходимости регулируя движение.