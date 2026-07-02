В Ростове на Магнитогорской повесили очередную дорожную «мультикамеру»

Фото: Дондей.

В Ростове-на-Дону на улице Магнитогорской появилась новая «умная» камера фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили местные автомобилисты в социальных сетях.Комплекс установили возле поворота в Валуйский переулок, где действует ограничение скорости до 40 километров в час. По словам горожан, в полноценную эксплуатацию камеру планируют ввести уже в сентябре.Ранее аналогичные комплексы появились на проспекте Шолохова, улицах Текучева, Мичуринской и Малиновского. До конца 2026 года власти намерены установить на дорогах Ростовской области около 400 таких устройств.Новые «умные» камеры способны автоматически выявлять сразу несколько видов нарушений, включая использование мобильного телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности, движение с выключенными фарами и другие нарушения правил дорожного движения.