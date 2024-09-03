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В Ростове на лобовое легковушки выкинули арбуз из окна дома

В Ростове на лобовое легковушки выкинули арбуз из окна дома
В Ростове на улице Жданова выкинули арбуз из окна на лобовое стекло машины. Неприятный инцидент случился 30 августа.

Хозяин разбитого автомобиля Николай рассказал, что ночью он услышал сигнализацию. Он выглянул в окно и, убедившись, что все в порядке, лег спать. Однако утром его ждал сюрприз.

- Утром нужно было ехать по делам, вышел к машине и увидел то, что на фото — разбитое в клочья лобовое. Стекло держалось на пленке, продавливалось под пальцем, весь салон – в стеклянной крошке, — сообщил владелец машины.

Оказалось, что на лобовое стекло его автомобиля упал арбуз, который кто-то выбросил из окна многоэтажки. Водитель быстро понял, кто мог это сделать. Сейчас он ждет, когда хулиганы придут с повинной.

По словам потерпевшего, это могли быть шумные жители из соседнего подъезда. Консьержка рассказала, что из их окон часто выбрасывают мусор, бытовые отходы и остатки продуктов. Видимо, в этот раз под руку попался арбуз.

Однако владелец автомобиля не расстраивается из-за потраченных денег и времени. Он сказал, что рядом есть детская площадка, и на месте его машины мог бы оказаться кто-то из людей.

- Меня возмущает не то, что разбили лобовое стекло, а то, что это могла быть чья-то голова: матери, ребенка, бабушки, дедушки или кормильца семьи. А голову заменить нельзя, ведь она одноразовая, — добавил хозяин автомобиля.
Фото: ростов.ру
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