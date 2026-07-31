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В Ростове на Левом берегу выставили на торги базу отдыха, оценённую в 58 миллионов рублей

В Ростове на Левом берегу выставили на торги базу отдыха, оценённую в 58 миллионов рублей
В Ростове на Левом берегу выставили на торги базу отдыха, оценённую в 58 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано в городской администрации 31 июля.

База расположена по адресу: Левобережная улица, 82. Общая площадь участка составляет 5,2 тысячи квадратных метров, а двухэтажное здание занимает 468 квадратных метров.

Начальная стоимость объекта, не включая НДС, составляет 58 миллионов рублей. Из этой суммы 9,2 миллиона рублей — это цена самого здания, а 48,8 миллиона рублей — стоимость земельного участка.

4 сентября состоится аукцион по продаже базы отдыха, находящейся в муниципальной собственности.
Фото: Яндекс карты
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