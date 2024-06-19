В Ростове в Левенцовке жители задыхаются от едкого запаха газа
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовка местные жители столкнулись с проблемой — едким запахом газа. Информация об этом начала распространяться в чатах микрорайона 19 июня.
По словам людей, уже несколько часов они ощущают неприятный запах на улицах Жданова, Ткачева и проспекте Солженицына. Многие жильцы многоквартирных домов жалуются на недомогание, слабость и головные боли.
Одна из жительниц Левенцовки поделилась своими ощущениями:
- Проснулась в 06:00 от ужасного запаха. Он очень едкий и, скорее всего, доносится из промзоны. Когда вдыхаешь его, хочется откашляться. Даже если закрыть окно, от запаха невозможно избавиться.
Судя по всему, в микрорайоне произошла серьёзная утечка газа. Обстоятельства произошедшего выясняют.