В Ростове на Ленина запретят проезд транспорта

На одном из участков дорог на проспекте Ленина в Ростове запретят проезда транспорта. Ограничение введут с 18 февраля, а продлится оно аж до 30 августа, сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Проезд по правой полосе дороги (в сторону РИЖТа) станет невозможным из-за строительства здания № 46/2 на проспекте Ленина. Именно возле этого участка нельзя будет ездить.Возведение жилого комплекса на Ленина планируется с 2018 года, когда компания «ГПЗ-Строй» приобрела здание бывшего общежития ЮФУ за 100 миллионов рублей. Теперь на площади девять тысяч квадратных метров планируется строительство 16-этажного дома.