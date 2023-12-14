В Ростове на Ленина огромный тополь придавил «Ниссан»

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В Ростове упавший тополь придавил легковушку. Кадры с места очевидцы опубликовали в соцсетях 13 декабря.По словам местных жителей, инцидент случился на Ленина. На кадрах видно, что ствол дерева рухнул на заднюю часть машины. В результате происшествия повредило бампер транспорта и задние стекла.- Попробуйте сами поднять ветку с налипшим льдом, и вы удивитесь, сколько веса он добавляет, - добавили пользователи в комментариях.Напомним, с 11 декабря в донской столице идет ледяной дождь, а дороги покрыты гололедом. Кроме того, в городе наблюдается ветреная погода. Из-за непогоды больше сотни деревьев рухнули. В том числе некоторые растения оборвали электропровода, из-за чего тысячи жителей остались без света и отопления.