В Ростове на Ларина и Ленина появятся две выделенки для автобусов

Фото: Ростов ру.

В Ростове-на-Дону планируется создание выделенных полос для общественного транспорта на двух ключевых участках дорог. Информацию об этом предоставил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Новые "выделенки" будут организованы на улицах Ленина и Ларина - основных транспортных магистралях города, известных частыми заторами. Это решение направлено на оптимизацию дорожного движения и повышение эффективности работы общественного транспорта.Согласно планам, выделенные полосы появятся в следующих местах:- На улице Ленина - от улицы Новаторов до проспекта Михаила Нагибина в западном направлении, а на улице Ларина - на отрезке между переулком Педагогическим и улицей Немировича-Данченко.