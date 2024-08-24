В Ростове на Ларина и Ленина появятся две выделенки для автобусов
В Ростове-на-Дону планируется создание выделенных полос для общественного транспорта на двух ключевых участках дорог. Информацию об этом предоставил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Новые "выделенки" будут организованы на улицах Ленина и Ларина - основных транспортных магистралях города, известных частыми заторами. Это решение направлено на оптимизацию дорожного движения и повышение эффективности работы общественного транспорта.
Согласно планам, выделенные полосы появятся в следующих местах:
- На улице Ленина - от улицы Новаторов до проспекта Михаила Нагибина в западном направлении, а на улице Ларина - на отрезке между переулком Педагогическим и улицей Немировича-Данченко.