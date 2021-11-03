В Ростове на этой неделе тысячи жителей останутся без света

Фото: 1tulatv.ru

В Ростове пройдет плановое отключение электричества. Об этом сообщает ПАО «Россети Юг». Подачу электричества будут прекращать в 9 часов утра и восстанавливать ориентировочно в 17-18 часов.С 9 ноября обесточены будут дома на проспекте Королёва, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2, улицах Добровольского, 15/4, Комарова, 18/3.Кроме того, 10 ноября света не будет на улицах Ленина, 81А, 81/1, 81/2, Шеболдаева, 4, 4А, 6/2, 6/3, а также на проспекте 40 лет Победы, 96-178, улице Пахотной, 1-127, 20-182, в переулках Молочном, 88-93, 64-68 и Руднева, 75-83, 82-84. В этот день свет отключат в домах по улице Подтелкова, 39-45 и в переулке Сухумском, 2-18.На улицах Юфимцева, 6/1, 10/1, 10/2, 12/2, Малиновского, 18, 14, 14а и 2-й Краснодарской, 163/2, 163/3, 163, 6-10 Линиях, Майской, 30-42 и Советской, 31-39 также отключат электроэнергию 11 ноября. Света не будет и в домах на улицах Подтелкова, 33-49, Таврической, 1-31, 2-20 и Пермской, 3-43, 2-46.Плановое отключение электричества затронет 12 ноября следующие адреса: улицы Цезаря Куникова, 14-26, 11-21, Немировича-Данченко, 41-61, 44-62, переулок Орджоникидзе, 39-49, улицы Советская, 43, 47/1, 51, 1-я Майская, 42-48, 61. В домах на 4-й Линии, 4-18, 5-17 и 6-й Линии, 2-18, 1-11 также не будет света.Напомним, что в период локдауна никаких отключений и сбоев не происходило и нагрузка на сети была максимальной. После снятия ограничений специалисты будут проверять состояние сетей.