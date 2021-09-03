В Ростове на этой неделе похолодает до +8 градусов

Холодная погода продолжает накрывать Ростовскую область. На этой неделе столбики термометров опустятся до +8 градусов, сообщают специалисты Росгидрометцентра.В понедельник и вторник, 6 и 7 сентября, температура днем будет самой низкой на этой неделе - до +19 градусов. В ночь на среду похолодает до +8 градусов. Днем в среду воздух прогреется до +21 градуса.К концу недели в регионе существенно потеплеет. Несмотря на то, что ночью температура будет опускаться до +10...+12 градусов, днем столбики покажут до +24...+25 градусов.На этой неделе дождей и сильного ветра не прогнозируется.