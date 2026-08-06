В Ростове на Интернациональной появилась «умная» камера

Соцсети

В Ростове-на-Дону начала работать еще одна «умная» дорожная камера. Новый комплекс установили на улице Интернациональной, 36.Один из автомобилистов отметил, что ему пришел штраф за непристегнутый ремень на этом участке.Также такие комплексы фотовидеофиксации способны выявлять превышение скорости, но и использование мобильного телефона во время движения, а также отсутствие полиса ОСАГО.Ранее подобные камеры были установлены на Большой Садовой, проспекте Нагибина, проспекте Шолохова и других крупных улицах Ростова-на-Дону.