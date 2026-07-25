В Ростове на фоне непогоды стоимость такси выросла втрое

Фото: Яндекс Такси

Вечером 25 июля, когда на Ростов обрушилась непогода, цены на поездки в такси резко выросли. В некоторых случаях стоимость увеличилась почти в три раза.Так, если в обычную погоду поездка из центра города в северную часть обходилась примерно в 400 рублей, то во время ливня ее цена достигла тысячи рублей.Напомним, в Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Ростовского гидрометцентра, 25 и 26 июля, а также ночью и утром 27 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20–25 метров в секунду.Спасатели рекомендуют жителям во время непогоды закрывать окна в домах, а на улице держаться подальше от деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи, рекламных щитов и других потенциально опасных конструкций.