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В Ростове на фоне непогоды стоимость такси выросла втрое

В Ростове на фоне непогоды стоимость такси выросла втрое
Вечером 25 июля, когда на Ростов обрушилась непогода, цены на поездки в такси резко выросли. В некоторых случаях стоимость увеличилась почти в три раза.

Так, если в обычную погоду поездка из центра города в северную часть обходилась примерно в 400 рублей, то во время ливня ее цена достигла тысячи рублей.

Напомним, в Ростовской области продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным Ростовского гидрометцентра, 25 и 26 июля, а также ночью и утром 27 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20–25 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям во время непогоды закрывать окна в домах, а на улице держаться подальше от деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи, рекламных щитов и других потенциально опасных конструкций.
Фото: Яндекс Такси
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