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В Ростове на двух муниципальных пляжах установили круглосуточную охрану. Об этом сообщили по итогам заседания в городской администрации.Эти меры были сделаны с целью не допустить к водному объекту жителей в то время, когда на территории отсутствуют спасатели. На пляже парка «Левобережный» осуществляется круглосуточная охрана сотрудником частного охранного предприятия. На острове Зеленом служба ЕДДС-112 круглосуточно следит за обстановкой с помощью камеры видеонаблюдения.В случае если кто-то решит пройти на пляжи в ночное время, эта информация поступит на пульт специалистам. По мнению местных властей, эти меры помогут сократить количество трагедий на воде.Напомним, что с начала купального сезона в Ростовской области утонули 20 человек.