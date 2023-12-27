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В Ростове-на-Дону женщина получила срок за убийство мужа. Информацию об этом опубликовали в СУ СК по Ростовской области.В жилом доме на улице Таганрогской в июле 2023 года женатая пара начала скандалить из-за накопившихся обид. В ходе конфликта 37-летняя женщина полоснула своего мужа ножом в шею. От раны 43-летний мужчина скончался на месте.Женщина полностью признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении. Суд признал ее виновной по статье «Убийство» и назначил наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.