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В Ростове-на-Дону жалуются на пивные ларьки возле школ

В Ростове-на-Дону жалуются на пивные ларьки возле школ
Житель донской столицы обращает внимание, что ларьков с алкоголем около учебных заведений становится слишком много. В сообщении, опубликованном 19 апреля на популярном городском сервисе, автор просит ростовскую администрацию провести проверку.

По мнению жителя западного района города, Левенцовка становится зоной распития пива и других алкогольных напитков.
- Поблизости от этих «пивнух» располагается школа. Какой пример для детей показывают постоянные пьяницы с бутылкой в руках? – задается вопросом автор сообщения.

Кроме того, на улице Жукова вскоре построят еще одну школу. Местные жители опасаются, что алкогольные заведения оказывают негативное влияние на подрастающее поколение.
- Лучше овощи и фрукты, чем драки пьяных и спаивание несовершеннолетних, - добавляет житель города.

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