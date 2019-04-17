В Ростове-на-Дону жалуются на пивные ларьки возле школ



Житель донской столицы обращает внимание, что ларьков с алкоголем около учебных заведений становится слишком много. В сообщении, опубликованном 19 апреля на популярном городском сервисе, автор просит ростовскую администрацию провести проверку.



По мнению жителя западного района города, Левенцовка становится зоной распития пива и других алкогольных напитков.

- Поблизости от этих «пивнух» располагается школа. Какой пример для детей показывают постоянные пьяницы с бутылкой в руках? – задается вопросом автор сообщения.



Кроме того, на улице Жукова вскоре построят еще одну школу. Местные жители опасаются, что алкогольные заведения оказывают негативное влияние на подрастающее поколение.

- Лучше овощи и фрукты, чем драки пьяных и спаивание несовершеннолетних, - добавляет житель города.