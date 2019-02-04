В Ростове-на-Дону закрыли маршрут № 23



В Ростове-на-Дону закрыли маршрут № 23. Об этом сообщил Ростов-Транспорт 6 февраля.



Ранее автобус ходил от ГПЗ-10 до Темеринка. После некоторых изменений в транспортной системе, он стал не востребован среди пассажиров. В связи с этим схему проезда модифицировали. Она стала пролегать по улице Текучёва и соединяла ГПЗ-10 и Сельмаш. Но это не изменило ситуацию, ростовчане отдавали предпочтение другим автобусам, который ходят чаще.



Теперь же маршрутка вовсе исчезла из списка онлайн-мониторинга транспорта.