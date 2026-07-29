В Ростове-на-Дону за 69 млн рублей заменят брусчатку на проспекте Соколова

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В Ростове проведут капитальный ремонт проспекта Соколова. На эти цели выделено 69 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.Планируется отремонтировать участок протяжённостью 1,5 километра: от улицы Большой Садовой до площади Гагарина. Заказчиком выступает «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета.В рамках работ подрядчик должен будет выполнить следующие задачи: демонтировать старое асфальтовое покрытие; разобрать бортовые камни, тротуары и дорожки из плит; убрать цементно-бетонные покрытия и основания; заменить люки и кирпичные горловины колодцев; уложить новый асфальт и плитку типа брусчатка; установить новые бортовые бетонные камни.Срок выполнения работ - до 14 декабря, а определение подрядчика запланировано на 19 августа.Кроме того, стало известно, что в Ростове уже найден подрядчик для ремонта подземного перехода на Кировском. Тендер был объявлен 6 июля, а сумма закупки составила 46,7 миллиона рублей. Конкурс привлёк только одну заявку.