В Ростове-на-Дону восстановят лопнувшее стекло в автобусе №65

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В донской столице восстановят лопнувшее стекло в автобусе № 65. Об этом сообщили в департаменте транспорта.Происшествие случилось 8 февраля. Когда автобус двигался по своему маршруту Институт сервиса – Центральный рынок, у общественного транспорта лопнуло стекло. По салону разлетелись осколки. Никто из пассажиров не пострадал.— Автобус был снят с линии для проведения ремонта. Стекло заказано, в ближайшее время оно будет восстановлено, — сообщили в департаменте транспорта Ростова-на-Дону.