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В Ростове-на-Дону восстановят лопнувшее стекло в автобусе №65

В Ростове-на-Дону восстановят лопнувшее стекло в автобусе №65
В донской столице восстановят лопнувшее стекло в автобусе № 65. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Происшествие случилось 8 февраля. Когда автобус двигался по своему маршруту Институт сервиса – Центральный рынок, у общественного транспорта лопнуло стекло. По салону разлетелись осколки. Никто из пассажиров не пострадал.

— Автобус был снят с линии для проведения ремонта. Стекло заказано, в ближайшее время оно будет восстановлено, — сообщили в департаменте транспорта Ростова-на-Дону.
Фото: соцсети
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