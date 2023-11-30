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В Ростове-на-Дону в школах перешли на усиленный режим охраны

В Ростове-на-Дону в школах перешли на усиленный режим охраны
В Ростове-на-Дону усилили охрану в учебных учреждениях. Причиной таких мер стала рассылка в мессенджерах сообщений о возможных терактах в школах.

Как сообщают сами сотрудники учебных заведений, что утром 30 ноября в зданиях и на улице появились наряды полиции. В некоторые учебные заведения вход по пропускам.

- Я работаю в школе № 31. Утром был выставлен наряд полиции. До нас донесли, что вход только по пропускам, - сообщил Donday сотрудник учебного учреждения

Сообщения в социальных сетях признали фейком.

В ГУ МВД по Ростовской области пока никак не комментируют ситуацию.
Фото: DonDay.
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