В Ростове-на-Дону Суворовский утопает в зарослях амброзии

Фото: Благоустройство

В Ростове в Суворовском жители пожаловались на заросли амброзии. Об этом сообщили горожане на сайте Благоустройства 30 июля.Как рассказали горожане, сорная растительность образовалась вдоль улицы Платона Кляты:на участке от Вавилова до Сосновой. Неподалеку находятся школы № 74 и № 75, детские сады, детские площадки.- Амброзия является карантинной травой и подлежит обязательному покосу. Всего через неделю она начнет активно цвести. Прошу срочно принять меры к ее покосу, - пишут пользователи.Стоит отметить, что за нескошенную сорную растительность придется заплатить штраф. Для граждан — от 300 до 3 000 рублей; для должностных лиц — от 8 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 25 000 до 70 000 рублей.