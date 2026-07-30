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В Ростове-на-Дону Суворовский утопает в зарослях амброзии

В Ростове-на-Дону Суворовский утопает в зарослях амброзии
В Ростове в Суворовском жители пожаловались на заросли амброзии. Об этом сообщили горожане на сайте Благоустройства 30 июля.

Как рассказали горожане, сорная растительность образовалась вдоль улицы Платона Кляты:
на участке от Вавилова до Сосновой. Неподалеку находятся школы № 74 и № 75, детские сады, детские площадки.

- Амброзия является карантинной травой и подлежит обязательному покосу. Всего через неделю она начнет активно цвести. Прошу срочно принять меры к ее покосу, - пишут пользователи.

Стоит отметить, что за нескошенную сорную растительность придется заплатить штраф. Для граждан — от 300 до 3 000 рублей; для должностных лиц — от 8 000 до 30 000 рублей; для юридических лиц — от 25 000 до 70 000 рублей.
Фото: Благоустройство
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