В Ростове-на-Дону стартовала юбилейная конференция «АвиаТранс-2026»

- Мы готовим специалистов не только для предприятий Юга России, но и для всей страны, – подчеркнула она. - Наши выпускники работают ведущими инженерами и руководителями в гражданской авиации.

- Конференция единственная на Юге России профильная авиационная. Мы объединили технические и гуманитарные секции, – отметил заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин и председатель организационного комитета конференции, профессор Григорий Акопов.

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В историческом парке «Россия — моя история» 23 июня открылась XV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные аспекты развития гражданской авиации», получившая название «АвиаТранс-2026». Мероприятие, приуроченное к 55-летию Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) и Году единства народов России, собрало более 400 ведущих экспертов отрасли.Организатором выступил Ростовский филиал МГТУ ГА при поддержке ряда профильных ведомств, включая Южную транспортную прокуратуру и Южный научный центр РАН, а также научно-производственную компанию «ПАНХ». Участники конференции до 27 июня обсудят ключевые темы гражданской авиации: от беспилотных систем и правового регулирования до подготовки кадров, логистики и истории авиации.С приветственными словами к собравшимся обратились ректор МГТУ ГА, профессор Борис Елисеев, Южный транспортный прокурор Сергей Сафинов, депутат Госдумы РФ Валерий Горюханов, а также руководители аэропортов, авиакомпаний и образовательных центров.Директор Ростовского филиала МГТУ ГА Виктория Пашинская отметила, что за годы работы филиал подготовил тысячи квалифицированных специалистов, многие из которых проходят службу в зоне специальной военной операции и награждены государственными наградами.Программа конференции включает как технические, так и гуманитарные направления. Особое внимание уделяется истокам отечественной авиации, ее роли в годы Великой Отечественной войны, а также вопросам медиакоммуникаций в отрасли. Обсуждают участники и актуальные вопросы авиационного законодательства.Ростовский филиал МГТУ ГА тесно сотрудничает с более чем 70 авиапредприятиями. Советник директора филиала «Аэронавигация Юга» Владимир Исаев отметил, что 40% инженерно-технического персонала «Аэронавигации Юга» – выпускники вуза, которые успешно трудятся в аэропортах и авиакомпаниях по всей стране.Важным событием стал круглый стол «Актуальные вопросы авиационного законодательства», организованный 24 июня с участием Волго-Донской транспортной прокуратуры, собравший ученых и практиков со всей страны.В эти дни проходят традиционные секции по инженерным направлениям и круглый стол «Генезис и функционирование авиации СССР в годы Великой Отечественной войны», организованные совместно Ростовским региональным отделением Российского общества историков транспорта и ЮНЦ РАН. Заместитель директора ЮНЦ РАН по научной работе, профессор Евгений Кринко отметил тесное взаимодействие вуза и научного центра в области авиационной науки.