В Ростове-на-Дону старинный особняк сдают в аренду более чем за полмиллиона

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону владелец старинного особняка на Пушкинской, 3 сдаёт в аренду одноэтажное здание. Объявление размещено на известном сайте объявлений.Исторический объект – особняк А. Г. Дмитриевой, площадью 430 квадратных метров, включает цокольный этаж, основной и мансарду, что создаёт просторные возможности для различных бизнес-проектов. Интерьер оформлен в офисном стиле. Арендная плата составляет 650 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги.Помещение отлично подходит для банка, современной клиники, учебного центра или детского развивающего центра, где каждая деталь будет способствовать успеху бизнеса.Особняк был возведён в конце XIX века и сочетает элементы различных архитектурных стилей, что является характерной чертой эклектики того периода.