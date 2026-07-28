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В Ростове-на-Дону старинный особняк сдают в аренду более чем за полмиллиона

В Ростове-на-Дону старинный особняк сдают в аренду более чем за полмиллиона
В Ростове-на-Дону владелец старинного особняка на Пушкинской, 3 сдаёт в аренду одноэтажное здание. Объявление размещено на известном сайте объявлений.

Исторический объект – особняк А. Г. Дмитриевой, площадью 430 квадратных метров, включает цокольный этаж, основной и мансарду, что создаёт просторные возможности для различных бизнес-проектов. Интерьер оформлен в офисном стиле. Арендная плата составляет 650 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги.

Помещение отлично подходит для банка, современной клиники, учебного центра или детского развивающего центра, где каждая деталь будет способствовать успеху бизнеса.

Особняк был возведён в конце XIX века и сочетает элементы различных архитектурных стилей, что является характерной чертой эклектики того периода.
Фото: Авито
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