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В Ростове-на-Дону снесут многоквартирный дом на улице Максима Горького

В Ростове-на-Дону снесут многоквартирный дом на улице Максима Горького
В Ростове-на-Дону планируют снести многоквартирный дом на улице Максима Горького. Об этом свидетельствуют данным из постановления опубликованного на сайте городской администрации.

Двухэтажное здание под номером 49 было возведено в 1917 году. Согласно данным с портала dom.mingkh.ru, дом был признан аварийным в 2021 году из-за значительного физического износа.

Сейчас идет процесс выкупа квартир у владельцев. Как только здание перейдет в собственность муниципалитета, начнется его демонтаж. Работы по сносу аварийного дома будут профинансированы из городского бюджета, так как жильцы отказались вносить средства на эти цели.
Фото: Яндекс карты
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