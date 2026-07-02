В Ростове-на-Дону снесут многоквартирный дом на улице Максима Горького

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В Ростове-на-Дону планируют снести многоквартирный дом на улице Максима Горького. Об этом свидетельствуют данным из постановления опубликованного на сайте городской администрации.Двухэтажное здание под номером 49 было возведено в 1917 году. Согласно данным с портала dom.mingkh.ru, дом был признан аварийным в 2021 году из-за значительного физического износа.Сейчас идет процесс выкупа квартир у владельцев. Как только здание перейдет в собственность муниципалитета, начнется его демонтаж. Работы по сносу аварийного дома будут профинансированы из городского бюджета, так как жильцы отказались вносить средства на эти цели.