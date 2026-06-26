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В Ростове-на-Дону снесут аварийный старинный дом

В Ростове-на-Дону снесут аварийный старинный дом
В Ростове снесут дом, которому 91 год. Информация появилась на сайте Единого государственного реестра.

Дом на Фрунзе, 24, литер А построили в 1935 году. Он имеет три этажа и общую площадь 1 884.2 квадратного метра. Со временем постройка пришла в негодность, ее признали аварийной в 2017 году. Однако изъяли здание для муниципальных нужд только в 2023 году.

Проект сноса уже получил положительную оценку Госэкспертизы. Как скоро работы начнутся, пока не известно.
Фото: Яндекс.Карты.
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