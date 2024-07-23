В Ростове-на-Дону проведут ремонт асфальта на площади Страны Советов

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В Ростове планируют отремонтировать асфальтовое покрытие на площади Страны Советов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.Городская Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который займется ремонтными работами. Специалистам необходимо снять слой старого асфальта и залить новый. Для этого понадобится спецтехника, в том числе тракторы, самосвалы, асфальтоукладчики, катки, поливочные, уборочные и другие машины.Стоимость всех работ составит 19,5 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Ростова-на-Дону. Отметим, что на время проведения работ на указанном участке будет организовано реверсивное движение.