В Ростове-на-Дону прошла всероссийская выставка собак разных пород

В Ростове-на-Дону 11 июля прошла выставка собак ранга САС. Это мероприятие стало первым для молодого кинологического клуба «Союз Специалистов-Собаководов России (СССР)». Тем не менее, оно собрало более ста двадцати профессиональных кинологов, заводчиков и любителей с самых разных регионов.Состязания проходили среди нескольких классов. Собаки соревновались в категориях «беби», «юниоры», «чемпионы» и «ветераны», в зависимости от возраста. Хозяева выводили питомцев в ринг, демонстрировали их стать и послушность. Никаких трюков они не выполняли. Основными критериями для выбора победителей были соответствие экстерьеру породы и темперамент животного. Судила участников выставки Мария Вербицкая, беларусский эксперт по всем породам групп FCI. Лучшие получали заслуженные призы, а лучшие из лучших отбирались для финального конкурса.К сожалению, противокоронавирусные меры сказались и на таком далеком от темы пандемии мероприятии. Чтобы не собирать большое количество людей, конкурс проводили в сжатые сроки. Тем более, на улице стояла жаркая погода, и владельцам не хотелось держать своих питомцев на солнце.Несмотря на все обстоятельства, атмосфера на площадке царила самая оживленная. Хозяева вычесывали собак, угощали лакомствами, делали пробные круги по рингу, следя за тем, чтобы пес следовал у ноги, нахваливали и приободряли любимцев.- Соскучилась, моя девочка? Распереживалась? - едва успев выступить с первой собакой, Балу, Ирина сразу бежит к Жудит, взволнованно обнюхивающей ринг.Ирина — заводчик, занимающийся крайне любопытной породой, - ксолоитцкуитли. Это мексиканская порода голых собак, которую считают едва ли не древнейшей в мире. Ни Балу, ни Жудит, конечно же, не знают о своей высокой значимости, не замечают восхищенных взглядов других собаководов. Все, что по-настоящему важно — похвала и признание хозяйки.Отношение к собакам здесь поистине трепетное. Из-за жаркой погоды для четвероногих друзей заготовили лед и воду, многие приехали со своими любимыми игрушками. Для некоторых и вовсе предусмотрены особые меры.- Норман, Норми, не крутись, дай надеть шапку! - владелица бассет-хаунда, наклонившись над псом, как над непослушным ребенком, осторожно прячет висячие уши собаки под ткань, чтобы не повредить их.По итогам судейства, лучшей собакой выставки был признан аляскинский маламут "Heavenly Spirit Carry Winner". Второе место отошло мопсу "Любовная Любовь из Ростова Папы", третье заняла австралийская овчарка "Damani Dream Gold Team".Лучшими представителями своих классов признали ксолоитцкуитли "Вондерленд Итар Мехико Балу", добермана "Сонадорес Глория Затиара Джентель Тач", мопса "Любовная Любовь из Ростова Папы" и добермана "Санта Юлф Югослава". Владельцы собак получили ценные призы и корма для своих питомцев. А родословные собак-победителей пополнились новыми титулами.