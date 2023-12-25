В Ростове-на-Дону пропала 80-летняя пенсионерка

Фото: Лиза Алерт.

В Ростове добровольцы и полиция ищут пропавшую 80-летнюю женщину. Днем 25 декабря Ева Дмитриева ушла из дома и не вернулась обратно. Родные не знают, куда могла направиться бабушка.Рост пенсионерки - 165 сантиметров, у нее нормальное телосложение, волосы русые, глаза серо-голубые. На женщине были надеты черные штаны, черно-белая шапка и куртка серо-фиолетового цвета, на ногах - кроссовки. С собой у Евы Григорьевны была трость.Если вы что-либо знаете о местонахождении ростовчанки, то позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.