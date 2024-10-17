В Ростове-на-Дону преобразятся 338 га Левобережья, включая Гребной канал

Фото: Денис Демков

В Ростове-на-Дону запланировано развитие 338 гектаров Левобережья, включая Гребной канал. Планы одобрены на общественных обсуждениях в администрации донской столицы. Проект включает крупные застройки, а также улучшение городской инфраструктуры.Границы территорий уже определены. Они охватывают берег реки Дон в границах Кировского района, «голая» земля вокруг Гребного канала не предназначена для озеленения. С юга и востока за этим участком — незастроенная территория, на севере участок граничит с автомагистралью ул. Бориса Слюсаря, в западной части примыкает к Восточному шоссе. Там создадут естественную среду, территории озеленят. Вокруг Гребного канала ситуация сложнее. Необходимо сначала сформировать зеленый каркас площадью 21,36 гектара. На этой территории важно «создать присутствие» натуральной природной среды, а также продумать озеленение дворов будущих новостроек.Всего для озеленения микрорайона, где будут жить 30 тысяч человек, необходимо 180 тысяч квадратных метров растений. В том числе проект включает создание двух скверов и восьми бульваров площадью 13,49 гектара. Протяжённость бульваров составит 2,07 км.Проект нацелен на интеграцию природы и городской среды, создание комфортного пространства с элементами ландшафтного дизайна и натуральными материалами. Это позволит жителям наслаждаться природой в черте мегаполиса. Эффект «свободного дыхания» появится благодаря большому количеству зеленых насаждений.Проект соединит современную городскую инфраструктуру и природу благодаря естественности, применению натуральных материалов и покрытий. Между искусственной и естественной средой появится взаимосвязь. Выход архитектуры в открытое пространство позволит создать вокруг жилых зданий более безопасную и комфортную «окультуренную» природу.В свою очередь, территория вокруг Гребного канала станет «зелеными легкими» Левого берега Ростова. В работе над проектом важен профессионализм. Специалисты усилят уединение внутренних дворов, наполнят их функциональностью и оставят пространство для замедления и наслаждения природой. Обновленная территория позволит наслаждаться натуральной средой даже в черте города.