В Ростове-на-Дону после сильного урагана запущен троллейбус №17
В Ростове после сильного урагана запустили троллейбус №17. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале 30 августа.
Напомним, на Ростовскую область обрушились ливни с сильным ветром 25 июля. В результате сотни улиц оказались под толщей воды. Без света остались жители 14 муниципалитетов. Перебои в контактной сети произошли из-за падения деревьев. Троллейбусы и трамваи перестали курсировать.
Ранее сообщалось, что движение трамваев восстановлено частично. Полностью восстановить движение обещали 30 августа.
На данный момент восстановлена работа троллейбусного маршрута №17 «Центральный рынок – ЖСК (Стройгородок)».