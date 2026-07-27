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В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА 56 человек эвакуировали в пункты временного размещения

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА 56 человек эвакуировали в пункты временного размещения
В Ростове после массовой атаки беспилотников 56 человек находятся в пункте временного размещения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь 27 июля.

Ростовская область подверглась массовой атаке дронов в ночь на 27 июля. Уничтожено порядка 50 БПЛА. Атаке подверглись города Ростов и Таганрог, а также 4 района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский.

В результате падения обломков повреждения получили три многоэтажки, 17 частых домовладений, 1 социальное учреждение, 5 автомобилей, кафе, складские помещения. В границах поврежденных домов ввели режим ЧС. Территории оцепили.

Жители поврежденных домов были эвакуированы. Всего 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же открыли медпункт.
Фото: DonDay.ru.
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