В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА 56 человек эвакуировали в пункты временного размещения

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В Ростове после массовой атаки беспилотников 56 человек находятся в пункте временного размещения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь 27 июля.Ростовская область подверглась массовой атаке дронов в ночь на 27 июля. Уничтожено порядка 50 БПЛА. Атаке подверглись города Ростов и Таганрог, а также 4 района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский.В результате падения обломков повреждения получили три многоэтажки, 17 частых домовладений, 1 социальное учреждение, 5 автомобилей, кафе, складские помещения. В границах поврежденных домов ввели режим ЧС. Территории оцепили.Жители поврежденных домов были эвакуированы. Всего 56 человек находятся в пункте временного размещения. Там же открыли медпункт.