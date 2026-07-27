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В Ростовской области недавний ураган повредил 110 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Власти продолжают ликвидацию последствий непогоды 25 июля. Из-за штормового ветра отключился свет в ряде муниципалитетов, после возникли сбои в водоснабжении. Сотни деревьев рухнули под натиском стихии, повреждено имущество людей.Спасатели работали в круглосуточном режиме. По данным губернатора, водоснабжение возобновлено во всех муниципалитетах, где было отключение из-за сбоя подачи электроэнергии.По информации на 27 июля, уже восстановлено 80% поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения. Энергоснабжение восстановлено у 70% потребителей, которые столкнулись с отключением. Частичные ограничения пока действуют в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в 8 районах области.- Работы будут идти круглосуточно, до полного восстановления электроснабжения, — написал губернатор.Также идут обсуждения о восстановлении зеленых насаждений и спасении частично поврежденных деревьев.