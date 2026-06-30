В Ростове-на-Дону подвели итоги проекта по борьбе с колоректальным раком, поддержанного Общественной палатой региона
Итоги масштабной региональной программы, направленной на повышение онконастороженности у врачей первичного звена, подвели в Ростове-на-Дону. Мероприятие прошло 30 июня на базе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) в «Точке кипения». Участие в нем принимали депутат донского парламента Елена Елисеева, научный руководитель вуза и член региональной Общественной палаты
Николай Кузнецов, ведущие доктора страны, а также основатель фонда борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника, Сергей Шарапа.
Который год инициатива неизменно получает содействие со стороны Общественной палаты, и финальное мероприятие сезона также прошло при ее непосредственном участии.
Одним из ключевых элементов проекта стала подготовка медиков. Врачи районных больниц и городских поликлиник региона получили усиленную подготовку. Именно они первыми контактируют с пациентами и имеют больше всего возможностей для раннего выявления заболеваний.
Ведущие наставники-эксперты страны — доктора и кандидаты медицинских наук, профессора Клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова — проводили для них интенсивные лекционно-практические занятия. Участники слушали лекции, вели онлайн-дискуссии со специалистами из Москвы, наблюдали за сложными
диагностическими и оперативными вмешательствами Сеченовского университета в реальном времени.
Фонд борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника основан 2021 году. Сергей Шарапа сам прошел лечение от онкологии, что и стало толчком к созданию организации. Реализация программы на территории Ростовской области стала возможна благодаря победе фонда в конкурсе Губернаторских грантов.
Николай Кузнецов, в свою очередь, пояснил, что проект шел в разных форматах, и каждый доктор мог получить необходимые знания от известных ученых и практиков.
Общественная палата Ростовской области планирует поддерживать деятельность фонда и дальше. В основные вектора развития вошли региональное здравоохранение, поддержка медицинского сообщества и внедрение передовых практик в муниципальных образованиях Дона.