Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону ожидаются теплые и ясные выходные

В Ростове-на-Дону ожидаются теплые и ясные выходные
Выходные у ростовчан будут теплыми и ясными. Прогноз на ближайшие два дня опубликовало Ростовское отделение гидрометцентра.

Погода будет одинаковой оба выходных. Днем температура прогреется до +25 градусов. Сила северного ветра достигнет 3 метров в секунду. Небо будет малооблачным. В субботу ночью столбики термометров покажут +12 градусов, а в воскресенье - + 14.

Выходные пройдут без осадков. На ближайшие два дня аномальная, уже привычная для ростовчан жара, отступит. Однако до 16 августа в донской столице сохраняется высокая пожароопасность.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.