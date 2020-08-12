В Ростове-на-Дону ожидаются теплые и ясные выходные

Выходные у ростовчан будут теплыми и ясными. Прогноз на ближайшие два дня опубликовало Ростовское отделение гидрометцентра.Погода будет одинаковой оба выходных. Днем температура прогреется до +25 градусов. Сила северного ветра достигнет 3 метров в секунду. Небо будет малооблачным. В субботу ночью столбики термометров покажут +12 градусов, а в воскресенье - + 14.Выходные пройдут без осадков. На ближайшие два дня аномальная, уже привычная для ростовчан жара, отступит. Однако до 16 августа в донской столице сохраняется высокая пожароопасность.